İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali Ağaoğlu sağlık durumu gündemdeki yerini aldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen iş insanı Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir süredir medya gündeminde yer almayan ünlü ismin öncesinde hasta olup olmadığı bilgisi merak ediliyor. Peki, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, son dakika Ali Ağaoğlu son durumu ve hastalığı hakkında bilgiler…

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

3 Mart 1954 Trabzon Of doğumlu olan Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.