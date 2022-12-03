Irkçılığa karşı bilim insanlarından ortak proje

Avrupa’da geniş kitleleri etkileyen ırkçı söylemler ve nefret dilinin nedenlerini tespit ederek bu soruna çözüm bulmayı amaçlayan ‘6 ülkeden akademisyenler’, ortak çalışmayla ‘RAISE’ projesini geliştirdi. Türkiye’den İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin’in yer aldığı örnek proje, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.

Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya ve Macaristan’dan akademisyenlerin yer aldığı ‘RAISE’ projesi; Avrupa genelindeki 169 başvuru arasında desteklenme hakkı kazanan 7 projeden biri olarak büyük başarıya ulaştı. 4 yıl içinde tamamlanacak proje çerçevesinde; anketler, odak grup çalışmaları ve sosyal medya analizleri yapılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin ırkçı söylemler ve buna ilişkin politikalara yönelik bakış açısı değerlendirilecek. Spor müsabakalarında, okullarda, sosyal medyada veya kamuoyunda kullanılan ırkçı ve dışlayıcı dil detaylıca incelenecek, bunun altında yatan sebeplere yönelik bilimsel analizler yapılacak. Elde edilen verilerin rapor haline getirilmesi sonucunda, ayrılıkçı söylemlere karşı toplumlardaki farkındalığın artması ve Avrupa’da ırkçılığı önleyici politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İEÜ Rektör Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, üniversite olarak toplumsal sorunlara duyarlı, her türlü şiddet ve ayrımcılığı reddeden bir misyonla hareket ettiklerini söyledi.

Projeyi titizlikle hazırladıklarını ve ırkçılığa karşı akademik alanda yapılan en geniş çalışmalardan birini gerçekleştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Kentmen Çin, “Projeyi hayata geçirmemizdeki en büyük amacımız; Avrupa’da ırkçılığı önleyici politikaların geliştirilmesine destek olmak, bu alanda öncü görev üstlenmek. Irkçılık bir insanlık suçu. Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde maalesef çok sayıda kişi ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Ülkemizde mesleğini sürdüren dünyaca ünlü bir futbolcunun, uluslararası alandaki bir spor müsabakasında kabul edilemez sözlere maruz kaldığını hatırlıyoruz. Bu alanda yapılacak her çalışmayı çok önemsemek gerekiyor. Projemiz; ana hatlarıyla belli. Ancak projenin çıktıları, araştırmalarımızı yapmaya başladıktan sonra ortaya çıkan verilere göre netlik kazanacak” dedi.

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversiteler, toplumsal sorunların giderilmesine yönelik söylemler geliştiren, projeler üreten, toplumları doğru yönlendiren yapıda olmalı. Üniversite olarak bunu çok iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Üniversitemiz, bu yıl örnek bir çalışmaya imza atarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı farkındalığı artırmak amacıyla ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planını yürürlüğe koydu. 2022-2025 dönemini içine alan planımız, toplumun tüm katmanlarında cinsiyet kaynaklı ayrımcılıkların kaldırılması noktasında etkili bir adım oldu. Şimdi de benim ortağı olduğum projeyle şiddet ve ayrımcılığa karşı yeni bir çalışma gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”