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Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

ALMANYA’NIN SOLİNGEN KENTİNDE 29 MAYIS 1993’TE EVLERİNİN IRKÇILAR TARAFINDAN KUNDAKLANMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER, KATLİAMIN 27. YILINDA AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİ MERCİMEK KÖYÜ MEZARLIĞI'NDAKİ KABİRLERİ BAŞINDA DUA EDİLEREK ANILDI.

Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

ALMANYA’NIN SOLİNGEN KENTİNDE 29 MAYIS 1993’TE EVLERİNİN IRKÇILAR TARAFINDAN KUNDAKLANMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER, KATLİAMIN 27. YILINDA AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİ MERCİMEK KÖYÜ MEZARLIĞI'NDAKİ KABİRLERİ BAŞINDA DUA EDİLEREK ANILDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:09
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Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 27. yılında Amasya’nın Taşova ilçesi Mercimek Köyü Mezarlığı’ndaki kabirleri başında dua edilerek anıldı.

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saime Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç ve 27 yaşındaki Gürsün İnce düzenlenen anma törenin 27’nci yıldönümüne, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer katıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan faciada çocuklarını kaybeden Mevlüde Genç ve Durmuş Genç anma törenine katılamadı.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 27 yıl önce yaşanılan bu ırkçı katliamı için “Yaşanan virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Her yıl yapıldığı gibi geniş kapsamlı bir anma töreni yapılamadı. Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçı bir grup tarafından evleri yakılarak katledilen beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu katliam benzeri bir hadisenin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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