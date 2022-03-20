İranlılar Nevruz’u Marmaris’te kutlayacak

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’e ilk turist kafilesi bu sabah saatlerinde geldi. 8 yıl aradan sonra İran’dan havayolu ile Dalaman’a gelen 300 kişilik İranlı, yıl dönümü saydıkları Nevruz Bayramlarını kutlamak için Marmaris’teki otellere yerleşti.

İranlı turistlerin yerleştiği 5 yıldızlı otelin sahibi Turgut Torunoğlulları, sezonu İran’dan gelen misafirlerle açtıklarını belirterek, "Tahminimizin üzerinde bir giriş oldu. Bu akşam ve yarın da girişler olacak. Biz Marmarisli oteller olarak zaten hazırdık yeni sezona, bizim için can suyu oldu. Yeni sezondan beklentilerimiz çok yüksekti. 2015 yılından bu yana yaşadığımız krizlerin tamamını bu yıl atlarız diye düşünüyorduk. Otelcilerin hepsi kendi tedbirlerini aldılar. Bu sene çok iyi geçecek diye herkes otelini işletmesini yeniledi, Rusya-Ukrayna savaşı bizi biraz etkiledi, ancak İngilizlerin rezervasyonlarındaki artış ile bu durum değişecek. Biz turizmciler boş durmuyoruz. Başka pazarlar arıyoruz. Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerindeki tanıtımlara ağırlık verdik. İran pazarı da bu sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Turizmciler olarak umudumuzu kaybetmedik yine dolu dolu bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi. Kendisi de yıllardır Hollanda’da yaşayan iş adamı Torunoğulları, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına İspanya, İtalya gibi ülkelere değil eşsiz güzellikleri olan Marmaris’e gelmelerini rica ederek davette bulundu.

Seyahat acentası yetkilisi Hamdi Artuk ise, "Nevruz İran’da yeni yıl olarak kutlanıyor, uçağımız yıllar sonra ilk defa İran’dan Dalaman’a direkt indiği için ciddi bir talep görmekte. Bugün 300 kişilik bir kafilemiz geldi. Bu gece ve yarın da gelecek olan kafilelerimiz var. Bu sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek" diyerek İranlıların Türkiye’yi farklı sevdiğini belirtti.

İran’dan Nevruz için tatile gelen 32 yaşındaki estetik ve güzellik uzmanı Nergis Azadie, "Buraya Tahran’dan Nevruz Bayramımızı kutlamak için geldik. Marmaris’i çok seviyorum çok güzel bir yer" dedi.

Marmaris’e 8 yıldır sürekli geldiğini ve buradaki çalışanların çok başarılı ve sempatik olduğunu söyleyen Human Cehaz, "Buraya gelmek için gün sayıyoruz, bizim yeniyılımız Nevruzu kutlamak için buraya geldik. Çok seviyoruz ailem ile birlikte başka yerlere gitmeyi düşünmüyoruz. Zaten bizde Azeri kanı olduğu için aynı kandan sayılıyoruz. Türkiye’yi vatanımız gibi görüyoruz. Gelince öyle seviniyoruz" diyerek sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceklerini belirtti.

İranlıların yıl dönümü saydıkları 21 Mart günü kutlanan Nevruz Bayramını kutlamak için Marmaris’teki oteller de çeşitli etkinler düzenledi. Bir hafta tatil yapacak olan İranlı turistler şehir turu, jip safariler ve çeşitli aktiviteler ile günlerini geçirip Marmaris’in keyfini sürerek bayramlarını kutlayacaklar.