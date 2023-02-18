İranlı arama-kurtarma ekibinin lideri: “Ekipler ve devlet kurumları deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu”

İran’ın Türkiye’ye gönderdiği ilk arama-kurtarma ekibinin lideri Mir Ali Ağaseyid, “Depremin şiddeti ve boyutu çok büyüktü. Gerçekten büyük bir felaketti. Ancak arama kurtarma ekipleri ve devletin birçok kurumu deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İran Kızılay’ının 45 kişiden oluşan, Türkiye’ye gönderdiği ilk arama-kurtarma ekibinin lideri Mir Ali Ağaseyid, ülkesine döndükten sonra yaşadıklarını aktardı. Enkazdan 5 kişiyi sağ olarak çıkardıklarını söyleyen Ağaseyid, “Türkiye’de depremin gerçekleştiği ilk günün saatlerinde Tebriz’den 45 kişilik bir arama kurtarma ekibi ile Türkiye’ye gittik. Önce Gaziantep’e, İslahiye’ye gittik. Arama kurtarma çalışmaları ve ilk sağlık hizmetlerine İslahiye’de başladık. 45 kişilik ekip ve arama kurtarma köpeklerimiz ile beraber enkaz çalışmalarında 5 kişiyi canlı olarak çıkarabildik. Bizimle beraber gelen sağlık ekiplerimiz de yaralı depremzedeler için kurulan sahra hastanesinde ilk tedavileri gerçekleştiriyorlardı. Bizden sonra İran’dan başka arama kurtarma ekipleri de bölgeye geldi. İran’dan bir ekip Adıyaman’a gitti ve hala orada çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

"Arama kurtarma ekipleri ve devletin birçok kurumu çok iyi organize olmuştu"

Ağaseyid, “Depremin şiddeti ve boyutu çok büyüktü. Gerçekten büyük bir felaketti. Ancak arama kurtarma ekipleri ve devletin birçok kurumu deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu. Tüm arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Herkes enkaz altından canlı birilerini çıkartmaya uğraşıyordu, ancak hadisenin şiddeti ve boyutu fazla olduğu için çok sayıda hayatını kaybeden de vardı” şeklinde konuştu.

"Türk halkının tahammül ve dayanıklılığını yüksek gördüm"

Türk halkının dayanıklılığına değinen Ağaseyid, “Gerçekten Türk halkı böylesi büyük bir felaket karşısında zayıflık göstermedi ve çok iyi organize oldu. Biz buna dayanıklılığı yüksek toplumlar deriz. Türk halkının tahammül ve dayanıklılığını yüksek gördüm. Birbirlerine yardım ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Evsiz kalanlara ilk gün barınacak yerleri ayarladılar” ifadelerini kullandı.

"Bu yaşanan musibet bizler için de son derece ağır oldu"

Batı Azerbaycan Arama-Kurtarma Müdürü Dr. Hamid Müneccim ise “Yaşanılan deprem felaketi nedeniyle dost ve kardeş aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bu yaşanan musibet bizler için de son derece ağır oldu. İnsani açıdan da tüm dünyanın bir hadiseye karşı duyarlı olması ve yardım etmesi beklenir. Biz İran olarak Kızılay ile depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’ye, depremden etkilenen aziz ve şerefli Türk halkına hizmet etmek için her türlü yardıma hazır olduğumuzu duyurduk. Bu kapsamda ilk 18 saat içerisinde Tebriz’den deprem bölgesine ilk arama kurtarma ekipleri gönderildi. Acil müdahale çadırları, sağlık ekipmanları, arama-kurtarma ekipleri ve malzemeleri ile hızlı bir şekilde Türkiye’ye gittik. 18 saat içerisinde Tebriz’den 45 kişilik ekip Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Sağlık ekiplerimiz yaralıların tedavisi için sahra hastanesi kurarken arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde çalışmaları yaptı. Ekiplerimiz ilk çalışmalarında toplam 7 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardı. Elbette ilk saatlerde bu sayının daha fazla olmasını isterdik. Ayrıca İran’ın Tahran, Kum ve Meşhed gibi kentlerinden de arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye gönderildi” şeklinde konuştu.

"Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyenler oluyor"

Dr. Müneccim, “Şu ana kadar 60 arama kurtarma ekibinden oluşan 200’ün üzerinde kişiyi deprem bölgesine gönderdik. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyenler de oluyor. Bu konuda sürekli bizim ile iletişim kuruyorlar ve Türkiye’ye gitmek istediklerini söylüyorlar. Biz de bu yardımları artırmaya ve Türk halkının hizmetinde olmaya hazırız” dedi.