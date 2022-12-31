İran’ın ‘Zülfikar 1401’ askeri tatbikatı ikinci gününde devam ediyor

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Basra Körfezi’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı "Zülfikar 1401" yıllık ortak askeri tatbikatı ikinci gününde devam ediyor.

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan "Zülfikar 1401" adı verilen ve Basra Körfezi’nde bulunan Mekran sahiline çıkartma yapılarak başlanan askeri tatbikat ikinci gününde devam ediyor. Tatbikat Sözcüsü Ali Rıza Şeyh, “Tatbikatta insansız hava araçlarının (İHA) ihtimal dahilindeki saldırılarına karşı hava sistemleri kullanıldı. Askeri tatbikat alanına yönelik ’İHA saldırısı senaryosunda’ radar sistemleri tarafından tespit edilen düşman İHA’ları hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Tatbikatta ilk kez İran’ın yerli üretimi olan ve 8 km menzilli elektro-optik füzelere sahip ‘Çabuk Mecid’ adlı hava savunma sistemi kullanıldı. Aynı zamanda İHA saldırılarına karşı ‘15 Khordad’ hava savunma sistemleri test edildi” dedi.

Deniz Kuvvetlerinin devam eden askeri tatbikatında savaş helikopterlerinin kullanıldığını ve pilotların zorlu şartlar altında kabiliyetlerinin test edildiğini söyleyen Şeyh, “İlk kez askeri tatbikatta kullandığımız SH, RH ve AB-212 savaş helikopterleri savaş gemileri üzerinde alçalma ve kalkış operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Tüm tatbikat boyunca hava kuvvetleri, kara ve deniz operasyonları, aktif savaş helikopterleri kullanımı ve gece operasyonlarında büyük başarı elde etti” diye konuştu.