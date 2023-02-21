İran’ın en yüksek kulesi, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağıyla aydınlatıldı

İran’ın başkenti Tahran’ın simgelerinden olan Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da ülkenin en yüksek kulesi Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türkiye ve Esed rejiminin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kuleye Türkçe ve Farsça "Aziz Türkiye milleti, başınız sağ olsun" yazıldı.