İran’dan Hürmüz Boğazı yakınlarında askeri tatbikat

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Basra Körfezi’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı "Zülfikar 1401" adlı yıllık ortak askeri tatbikatına başladı.

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla "Zülfikar 1401" adı verilen askeri tatbikata başladı. Tatbikat sözcüsü Ali Rıza Şeyh, dün gece saatlerinde askeri tatbikatın Basra Körfezi’nde bulunan Mekran sahiline çıkartma yapılarak başladığını belirtti. Ali Rıza Şeyh, "Askeri tatbikatımız ülkenin güneydoğusu, Mekran sahilleri, Hürmüz Boğazı ile Gevater Limanı ve Umman Denizi’ni kapsayacak şekilde başladı. Yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz bu askeri tatbikat ile bölge güvenliğinin sağlanmasını, hızlı bilgi alışverişini ve güvenlik birimlerinin hazırlığını test ediyoruz" dedi.

Askeri tatbikatta insansız hava araçları, savaş uçakları, helikopterler, askeri nakliye uçakları ve denizaltıların yanı sıra komandolar ve hava indirme birliklerinin kullanılacağını belirten Ali Rıza Şeyh, İran Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’nda düşman saldırılarına karşı savunma tatbikatı gerçekleştirdiğini aktardı.

"Düşman hedefleri füzeler ve top atışları ile hedef alındı"

Rıza Şeyh, "Deniz kuvvetleri, tatbikat kapsamında muhtemel düşman saldırılarına karşı Basra Körfezi’nde yenilenmiş askeri teçhizat ile savunma hattı oluşturdu. Gece yarısı başlayan tatbikatta deniz kuvvetleri, yeni askeri taktikler ve hava savunma senaryoları oluşturarak sahil boyunca ana karayı düşman saldırılarından korumayı başardı. Temsili düşman hedefleri, hücum botları, denizaltılar ve insansız hava araçları ile imha edildi" ifadelerini kullandı. Şeyh, Hürmüz Boğazı yakınlarında başlayan askeri tatbikatta temsili düşman hedeflerinin karadan karaya ve kıyıdan denize atılabilen füzeler ve top atışları ile hedef alındığını da kaydetti.

İran, savunma gücünü arttırmak ve silahlarını test etmek için düzenli olarak bu tür tatbikatlar gerçekleştiriyor.