İran’daki gösterilerle ilgili ilk kez bir kişi idam edildi

İran’daki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücü mensubu bir kişiyi yaralayan gösterici idam edildi. Gösterici protestolarda idam edilen ilk kişi oldu.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç Besic üyesini yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen bir göstericinin cezası infaz edildi. Tahran Devrim Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye göre Muhsin Şikari adlı şahıs kasten öldürmeye teşebbüs etmek, insanları özgürlük ve güvenlikten mahrum etmek amacıyla silah kullanmak, bir kişiyi kasten yaralamak ve Tahran’daki bir caddeyi gösteriler sırasında kapatmak suçlarından idam edildi.

Muhsin Şikari, 25 Ekim’de tutuklanmış, 20 Kasım’da ise idama mahkum edilmişti. Şikari, İran’da Amini protestolarıyla ilgili idam edilen ilk gösterici oldu.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda tutuklanan 11 kişi idam cezası aldı.