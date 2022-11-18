İran’daki gösterilerde ölen genç kadının cenazesinde protesto

İran’da devam eden Mahsa Amini gösterilerinde hayatını kaybeden Aylar Haghi’nin cenaze törenine katılanlar rejimi protesto etti.

Mahsa Amini için ülke genelinde devam eden rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybeden Aylar Haghi için Tebriz kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, “Hepimiz Aylar’ız. Savaşın” ve “Kahrolsun diktatör” sloganları atarak rejimi protesto etti. İran güvenlik güçleri, cenaze töreninin ardından gösterilerine yürüyüş yaparak devam etmek isteyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltında

İran’ın Tebriz kentinde Mahsa Amini gösterilerine katılan 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Aylar Haghi, bir inşaat alanında ölü bulunmuştu. Doğu Azerbaycan Eyaleti Acil Servisler Sözcüsü Vahid Şadiniya, “Genç kadının inşaat alanına düştüğüne ilişkin bilgi aldık. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığımızda kadının cansız bedenini bulduk” ifadelerini kullanmıştı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Emniyet Müdürü İbrahim Mahmudi ise olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, Haghi’nin güvenlik güçleri tarafından hedef alınmadığını açıklamıştı.