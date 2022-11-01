İran’da üniversitelerde tutuklu öğrenciler için protesto

İran’da gösterilerde tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için ülke genelindeki üniversitelerde protestolar düzenlendi.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için bugün ülke genelindeki üniversitelerde gösteri düzenlendi. İran’ın önde gelen Tahran Şehit Beheşti, Alzahra, Kharazmi, Amirkabir, İslami Azad, Yazd, Meşhed, Şiraz, Bilim ve Teknoloji Tebriz üniversitelerindeki öğrenciler gösterilerde tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. “Tutuklu Öğrenciler serbest bırakılsın!”, “Öğrenciler uzaklaştırıldıkça üniversiteler boykot edilecek” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, “Kadın, yaşam, özgürlük” , “Zahidan’dan Tahran’a, İran’ın her yeri kana bulandı”, “Çocuk öldüren bir hükümet istemiyoruz” sloganları attı.

Meşhed Üniversitesi öğrencileri, öğrencilerin tutuklanması, tehdit edilmesi ve okuldan uzaklaştırılması nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar derslere girmeyeceklerini açıkladı.

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.