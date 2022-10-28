İran’da türbeye yönelik silahlı saldırı protesto edildi

İran’da Şiraz kentindeki bir türbeye düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı protesto edildi.

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesinde gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı başkent Tahran dahil olmak üzere birçok kentte bugün protesto edildi. Ülke genelinde cuma namazı sonrası toplanan binlerce kişi, saldırıya karşı tepkilerini gösterdi. Tahran Üniversitesi’nde kılınan cuma namazı sonrası hükümet yanlısı sloganlar atarak sokağa çıkan cemaate dışarıda bekleyen kalabalık da eşlik etti. Göstericiler ellerinde; “Terör ve soykırım merkezi İsrail” ve “İsrail’i yok edeceğiz”, “DEAŞ cinayet işliyor, Amerika destekliyor” yazılı pankartlar taşıyarak İnkılap Meydanı’na yürüdü. Gerçekleşen terör saldırısına tepki gösteren kalabalık, “İsrail’e ölüm”, “Örtümüz iftiharımızdır” sloganları attı. Gösteriler sırasında saldırıda hayatlarını kaybeden Binbaşı Emir Kemendi ve Seyyid Farid Masomi’nin tabutlarının bulunduğu araçlar kalabalığın arasından geçti.

Şah Çerağ türbesine 26 Ekim tarihinde 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.