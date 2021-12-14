İran’da tanker patladı, sürücüsü hayatını kaybetti

İran’ın Yezd şehrinden Şiraz’a gitmekte olan bir tankerin patlaması sonucu, sürücüsü hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, Saadetşehr kentinde bir petrol tankerinin alev aldığını ve meydana gelen patlama nedeniyle tanker şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fars eyaleti Acil Servisler Kurumundan yapılan açıklamada, Saadetşehr Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir tankerin aniden alev aldığı ve patladığı ifade edildi.