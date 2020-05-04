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İran’da son 24 saatte korona virüsten 74 kişi öldü

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 277’ye yükselirken, vaka sayısı 98 bin 647 olarak açıklandı.

İran’da son 24 saatte korona virüsten 74 kişi öldü

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 277’ye yükselirken, vaka sayısı 98 bin 647 olarak açıklandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:07
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İran’da son 24 saatte korona virüsten 74 kişi öldü

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 277’ye yükselirken, vaka sayısı 98 bin 647 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.Son 24 saat içerisinde bin 223 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 98 bin 647’ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 277’ye yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur, ülkedeki 79 bin 397 hastanın iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 508 bin 288 korona virüs testinin yapıldığını belirten Cihanpur, 2 bin 676 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

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