İran’da Şeb-i Yelda hazırlıkları başladı

İran’da yılın en uzun gecesi olan "Şeb-i Yelda” için hazırlıklar başladı. Başkent Tahran’da halk alışveriş için Büyük Pazar’a akın etti.

İran’da yılın en uzun gecesi olarak kutlanan ve kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık “Şeb-i Yelda” için hazırlıklar başladı. Başkent Tahran’da çarşılar, sokaklar ve dükkanlar günler öncesinden müşteriler için hazırlandı. Tahran’daki Büyük Pazar’a akın eden İranlılar yılın en uzun gecesi için alışveriş yaptı. Şeb-i Yelda için hazırlanan İmam Humeyni Meydanı’nda Setar çalan 78 yaşındaki Mir Yahya, “Yelda gecesinde ailecek toplanır bir araya geliriz. Birbirimize Hediyeler veririz. Karpuz, nar ve çeşit çeşit tatlılar alınır. Bu geceye özel kuru yemişler de sofrada olur” dedi.

Şeb-i Yelda alışverişi cep yakıyor

Tahran’da alışverişe çıkan halk Şeb-i Yelda’ya özel tüketilen yiyeceklerin pahalılığından şikayetçi oldu. Bazı İranlılar pahalılıktan dolayı alışveriş yapamadıklarını söylerken, bazıları ise mevcut duruma alışmak zorunda olduklarını ifade etti.

“Satışlarımız da fena değil”

Tahran’daki Büyük Pazar’da Dükkan sahibi olan Amir Ali Khodayi, “Yelda gecesi için kuruyemişler, çeşitli tatlılar ve lokum satıyoruz. Satışlarımız da fena değil. İnsanlar alışverişe geliyorlar ve şu ana kadar satışlarımız iyi oldu” dedi.

Dükkan sahibi Meysem Ahmedi ise, fiyatların geçtiğimiz yıla göre arttığını söyleyerek, “Fiyatlarda geçmişe göre artış var. Eskisi gibi ucuz değil pahalılıktan dolayı satışlarda biraz azalma oluyor. Ancak yine de insanlar Yelda gecesi için alışveriş yapıyorlar” dedi.

“Henüz bir şey alamadı”

Pazardaki pahalılık nedeniyle alışveriş yapamadığını dile getiren Mecid Hodaverdi, “Yelda gecesi için alışveriş yapmaya geldim, ancak henüz bir şey alamadım. Ekonomimizde bazı sorunlar var ve geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda arttı. Ancak yine de alışmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pahalılık varken bunu nasıl yapalım?”

Someyye Alipur ise yaptığı açıklamada, “Yelda gecesinde ailelerimiz ile bir araya gelmek, misafirlerimizi ağırlamak ve bu geceyi güzel geçirmek isteriz. Ama pahalılık varken bunu nasıl yapalım? Çok zor. O yüzden bu yıl Yelda gecesi kutlamayacağız. Binlerce yıllık geleneğimizi bu yıl kutlamayacağız." diye konuştu.

“Ülkemizin durumu düzelene kadar mutluluk ve eğlencelerimizi ara veriyoruz”

Ülkedeki gösteriler nedeniyle Şeb-i Yelda’yı kutlamayacaklarını vurgulayan İranlı Arezu Peyvaneh, “Yılın en uzun gecesini Şeb-i Yelda olarak kutluyoruz. Ailecek sevdiklerimiz ile bir araya geliyoruz. En uzun geceyi sofralar kurarak kutluyoruz. Soframızda nar ve bu geceye özel kuruyemişler oluyor. Ancak binlerce yıllık geleneği olan bu geceyi kutlamak için hiçbirimiz iyi değiliz. Ülkemizin durumu düzelene kadar mutluluk ve eğlencelerimizi ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ne Yelda gecesi ne de başka bir geceyi kutlayacağım”

Zehra Alipur, ülkedeki gösterilerde hayatını kaybedenleri işaret ederek, “Hiç alışveriş yapmadım ve hiçbir şey almadım. Yapmayacağım da. Ne Şeb-i Yelda ne de başka bir geceyi kutlayacağım. Çocuğunun mezarı başında bir anne kendisini parçalarken ben evimde kutlama yapıp eğleneyim ve kuru yemiş, karpuz ve nar mı yiyeyim?” dedi.

Mutluluk ve bereket getirdiğine inanılıyor

Yelda veya Çille gecesi olarak da anılan bu gece için hazırlanan sofralarda karpuz, nar ve onlarca çeşit kuruyemiş bulunuyor. İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiklerine inandıkları bu gece de bir araya gelip, birbirlerine hediyeler veriyor ve şiirler okuyor.