İran’da Oyuncak Hastanesi’ne yoğun talep

İran’ın başkenti Tahran’da "Oyuncak Hastanesi" isimli ve çeşitli oyuncakların tamir edildiği dükkan yoğun talep görüyor.

İran’ın başkenti Tahran’da Ruhullah Muhacir tarafından 8 yıl önce "Oyuncak Hastanesi" ismiyle açılan dükkanda çeşitli oyuncaklar tamir ediliyor. 43 yaşındaki İranlı Ruhullah Muhacir, dükkanında dron, helikopter ve akülü araba gibi elektrikli oyuncaklardan oyuncak bebeğe kadar çok sayıda çeşitli oyuncağı tamir ediyor.

Müşterileri tarafından oyuncak doktoru olarak bilinen ve ülkenin her yerinden müşterisi bulunan Muhacir, oyuncak tamirciliğine 8 yıl önce kızının oyuncaklarını tamir etmekle başladığını söyleyerek, "Oyuncak hastanesi fikri kızımın oyuncağının kırılmasıyla başladı. Bir gün yanlışlıkla kızımın oyuncağını kırdım. O dönem benim işim telefon tamiriydi. Kızımın oyuncağı kırıldığı için üzüldüğünü gördüm ve tamirini kendim yapmaya karar verdim. Telefon tamir ettiğim mağazada kızımın oyuncağını tamir ederken kızım tamir için kullandığım aletlerin doktorların kullandığı malzemeye çok benzediğini söyledi. Ve bana oyuncak doktoru mu oldun diye sordu. Sanki oyuncağı bir doktor gibi ameliyat ediyordum. Tamir olunca kızım çok mutlu oldu ve onun mutluluğu bu oyuncak hastanesi fikrinin oluşmasına vesile oldu" dedi.

Her yaştan müşterisi olduğunu dile getiren Muhacir, "Sadece çocuklar oyuncaklarını getirmiyor. 60 yaşın üzerinde müşterilerim de var. Bazıları torunlarının oyuncaklarını getiriyor, bazıları da kendi çocukluklarından kalan oyuncaklarının tamir edilmesini istiyorlar" dedi.

"Yaptırımlar oyuncak piyasasını da etkiledi"

Yaptırımların kendi işini de olumsuz etkilediğini söyleyen Muhacir, "Maalesef yaptırımlar oyuncak piyasasını da kötü etkiledi. Oyuncak tamiri için kullandığımız malzemeler ve yedek parçalar çok pahalı. Hatta piyasada bulamıyoruz. O yüzden artık kullanılamayan oyuncaklardan elde ettiğimiz malzemeleri geri dönüştürerek oyuncak tamirinde kullanıyoruz" dedi.

Kızının oyuncağını tamire getiren Müjde Sugendi, "Kızımın çok sevdiği bir oyuncağı yaklaşık bir yıl önce kırılmıştı. Oyuncak hastanesine gelerek burada tamir ettirmeyi başardık. Kızım asla tamir edileceğini düşünmüyordu ancak burada oyuncağı tamir edildi. Artık tüm bozulan oyuncaklarımızı buraya getiriyoruz" dedi.