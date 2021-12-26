İran’da Noel nedeniyle Hristiyan mahkumlara 10 gün izin verildi

İran Yargı Erki Başkanı Golam Muhsin Ejei, Noel nedeniyle tüm Hristiyan mahkumların 10 gün süreliğine serbest bırakılması talimatı verdi.

İran’da, Noel nedeniyle Hristiyan mahkumlara geçici serbestlik verildi. İran Yargı Erki Başkanı Golam Muhsin Ejei, ülke genelinde savcılıklara gönderdiği talimatta, “Miladi 2022 yılının başlangıcı ve Hz. İsa’nın doğum günü münasebetiyle ülke genelindeki hapishanelerde tutuklu bulunan tüm Hristiyan mahkumlar, aileleri ile bir araya gelmeleri için 10 gün süreliğine serbest bırakılacaktır” ifadelerini kullandı. Ejei, Hristiyan mahkumlara verilen geçici serbestlik süresinin dolmasının ardından mahkumların tekrar hapishanelere dönmesi gerektiğini belirtti.