İran’da Müslümanlar bayram namazında bir araya geldi

İran’n başkenti Tahran’daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazında buluştu.

Ramazan Bayramı’nı Türkiye’den bir gün sonra kutlayan İranlı Müslümanlar, bayram namazı için bir araya geldi. Başkent Tahran’daki Tahran Üniversitesi bahçesinde Ayetullah Kazım Sıddıki imamlığında kılınan bayram namazında Covid-19 salgın tedbirleri uygulandı. İranlıların yoğun katılımıyla kılınan bayram namazı Kuran-ı Kerim tilaveti, okunan ilahiler ve dualar ile başladı. Salgın gölgesinde kılınan bayram namazında hutbeler de okundu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, şevval hilalinin görünmemesi nedeniyle ülkede Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 3 Mayıs olacağı bildirilmişti.