İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün 40’ıncı gününde protestolar devam ediyor

İran’da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin vefatının 40’ıncı gününde memleketi Sakkız şehrinde protestolar devam ediyor.

İran’ın başkenti Tahran’da 16 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, Amini’nin vefatının 40’ıncı gününde memleketi Sakkız şehrinde devam ediyor. İran’ın yarı resmi Öğrenciler Haber Ajansı’nın (İSNA) haberine göre Amini’nin vefatının 40’ıncı gününde Sakkız’da anma töreni düzenlendi. Amini’nin ailesinin bir anma merasimi düzenlemeyeceklerini açıklamasına rağmen bölge halkı sabahın ilk saatlerinde Amini’nin mezarı başında toplanarak, rejim karşıtı sloganlar attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın Amini’nin Sakkız kentinde bulunan mezarına doğru yürüdüğü ve mezarı başında toplandıkları görüldü. Kalabalık “kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atarken, Kürdistan eyaletinin Senendeç ve Merivan şehirlerinde esnafın kepenk indirdiği belirtildi.

Ülke genelinde gösteri çağrıları yapıldı

İran’da polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünün 40’ıncı günü dolayısıyla ülke genelinde rejim karşıtı gruplar tarafından gösteri çağrıları da yapıldı. Göstericilerin bugün ülkede Amini’nin ölümünü protesto etmesi bekleniyor.

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Amini’nin karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.