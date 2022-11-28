İran’da Londra merkezli televizyon kanalına çalışan bir kişi gözaltına alındı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde Londra merkezli Iran International kanalına çalışan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İram Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hamza Seyyid el-Şüheda Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde Londra merkezli Iran International kanalına çalışan bir kişinin gerçekleşen operasyon sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu televizyon kanalının Hoy şehrinde meydana gelen olayların ardından, sosyal medya üzerinden çok sayıda eylem çağrısında bulunduğu ve halkı kamu güvenliğini bozmaya yönelik tahrik ve kışkırtmalara teşvik ettiği ifade edildi.

İran, 19 Ekim tarihinde Iran International kanalını İran aleyhinde yalan haber yaptığı ve gösterilere teşvik ettiği gerekçesiyle terör listesine aldığını duyurmuştu.