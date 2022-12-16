İran’da idam edileceği iddia edilen 16 yaşındaki Sonya Şerifi serbest bırakıldı

İran’da hakkında idam kararı verildiği iddiaları tartışmalara neden olan 16 yaşındaki Sonya Şerifi’nin serbest bırakıldığı açıklandı.

İran’ın İlam eyaletine bağlı Abdanan şehrinde 19 Kasım tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki Sonya Şerifi’nin gösterilerde molotofkokteyli hazırlamak, duvar yazısı yazmak ve muharebe (toplumda korku ve dehşete neden olacak ateşli veya ateşsiz silah kullanma) suçlamalarıyla hakkında idam hükmü verildiği iddia edilmiş ve ardından bu hüküm tartışmalara neden olmuştu. İddiaların ardından Şerifi’nin gözaltında tutulduğu İlam Merkez Hapishanesi’nden dün serbest bırakıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdanan Başsavcısı Mesut Karger, Şerifi hakkında "muharebe" ve "idam" hükmü verildiği iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek, “Şerifi hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı ve kendisi molotofkokteyli hazırlamak ve duvar yazısı yazmak suçlamalarıyla gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Şerifi’nin kefaletle serbest bırakıldığını söyleyen Karger, “Sonya Şerifi dün İlam Eyaleti Merkez Hapishanesi’nde bulunan Çocuk Gözaltı Merkezi’nden serbest bırakıldı” dedi.

Şerifi’nin serbest bırakılması sevinçle karşılandı

Sonya Şerifi’nin İlam Eyaleti Merkezi Hapishanesi’nde bulunan Çocuk Gözaltı Merkezi’nden serbest bırakılmasının ardından Abdanan şehri sakinleri bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı, araçlarıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturarak kutlama yaptı.

İran Ulusal Direniş Konseyi, 19 Kasım’da Abdanan’da büyükannesinin evinde gözaltına alınan Şerifi’nin, İlam eyaletine bağlı Çocuk Gözaltı Merkezi’nde tutulduğunu ve kendisinin idam hükmü ile karşı karşıya olduğunu iddia etmişti. İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan ve yaklaşık 3 aydır ülke genelinde devam eden gösterilerle bağlantılı oldukları tespit edilen en az 25 kişinin dava dosyası idam hükmü istemiyle mahkemeye gönderilmiş ve 11 kişi hakkında idam kararı verilmişti. Başkent Tahran’da 8 Aralık tarihinde 23 yaşındaki Muhsin Şikari, "Ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic milis güçlerle çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak" suçlamalarıyla idam edilen ilk kişi olmuştu. Daha sonra ise, Meşhed kentinde 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard’ın gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı iki milis güç Besic üyesini öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idam edilmişti.