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İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor

İRAN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE 63 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ SONUCU TOPLAM ÖLÜ SAYISI 8 BİN 134'E, VAKA SAYISI İSE 167 BİN 156'YA YÜKSELDİ. ÜLKEDE GÜNLÜK BAZDA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜRKEN, ÖLÜ SAYISI İSE DALGALI SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR.

İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor

İRAN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE 63 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ SONUCU TOPLAM ÖLÜ SAYISI 8 BİN 134'E, VAKA SAYISI İSE 167 BİN 156'YA YÜKSELDİ. ÜLKEDE GÜNLÜK BAZDA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜRKEN, ÖLÜ SAYISI İSE DALGALI SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR.

05 Haziran 2020 Cuma 13:22
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İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor

İran’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 134’e, vaka sayısı ise 167 bin 156’ya yükseldi. Ülkede günlük bazda vaka sayısında düşüş görülürken, ölü sayısı ise dalgalı seyretmeye devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 886 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 63 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 167 bin 156’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 134’e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 129 bin 741 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 573 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

İran’da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma sürerken tespit edilen vaka sayısı 3 binin altına düştü. Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 886 vaka ile 63 ölüm gerçekleşirken, 4 Haziran’da 3 bin 574 vaka ile 59 ölüm, 3 Haziran’da 3 bin 134 vaka ile 70 ölüm, 2 Haziran’da 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm, 1 Haziran’da 2 bin 979 vaka ve 81 ölüm kayda geçti.

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