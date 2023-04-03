İran’da başörtüsü kurallarına uymayan öğrencilere eğitim yasağı

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı okullarda kurallara uygun başörtüsü takmayan öğrencilere eğitim verilmeyeceği uyarısında bulundu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, okullarda başörtüsü ve kullanımına ilişkin bildiri yayınladı. Bakanlığın yayınladığı bildiride, okullarda kurallara uygun başörtüsü takmayan öğrencilere eğitim verilmeyeceği uyarısında bulunularak başörtüsü takmayan veya başörtüsünü İran yasalarınca belirlenmiş kurallara uygun şekilde örtmeyen öğrencilerin okullara girişine izin verilmeyeceği kaydedildi. Bildiride, "Eğitim ve öğretim anlayışımız öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini artırmak amacıyla sağlıklı ve güvenilir ortamlarda eğitim almalarını öncelemektedir. İran’ın yarınlarını oluşturacak gençlerimiz geleceğimizi İslami öğretileri ile oluşturmalıdır. Bu nedenle okullarda kılık kıyafet ve başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilere hizmet kısıtlaması

Konuya dair bir diğer açıklama ise İran’da üniversitelerin bağlı olduğu İran Bilgi, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başörtüsüz kız öğrencilere üniversitelerde her türlü hizmetin sunulmasına yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Üniversitelerde kılık kıyafet ve başörtüsü kurallarına uyan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı üniversiteler tüm araştırma merkezlerinde başörtüsü kurallarına uymayan öğrencilere her türlü idari hizmetin sunulmasına yasak getirilmiştir" denildi.