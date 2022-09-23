İran’da "Amini" protestolarına karşı yönetime destek gösterisi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere tepki olarak ülke genelinde cuma namazı sonrası hükümet yanlıları sokaklara dökülerek, "Fitneciler idam edilsin” ve “Polisimin yanındayım” sloganları attı.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar 7. gününde devam ediyor. Giderek büyüyen gösterilere karşı bugün ülke genelinde cuma namazı sonrası binlerce kişi bir araya gelerek, hükümete destek gösterileri gerçekleştirdi. Tahran Üniversitesinde kılınan cuma namazı sonrası hükümet yanlısı slogan atarak sokağa çıkan cemaate dışarıda bekleyen kalabalık da eşlik etti.

Göstericiler ellerinde “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” yazılı pankartlar taşıyarak İnkılap Meydanı’na yürüdü. Amini’nin ölümü sonrası ülke genelinde başlayan eylemlere tepki gösteren kalabalık, eylemleri “fitne” olarak nitelendirerek “Fitneciler idam edilsin” ve “Polisimin yanındayım” sloganları attı. Protestocuların "din düşmanı" ve "ABD’nin paralı askerleri" olarak nitelendirildiği gösteride, “Bacımın örtüsünü başından alanların ellerini kırarım” anonsları yapıldı.

Tahran’da cuma namazı öncesi konuşan İmam Ahmet Hatemi, Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin "dış mihrakların" işi olduğunu belirterek, “Gençlere tavsiyem, geleceğinizi düşünün ve safınızı fitnecilerden ayırın. Çünkü onlar işleri bittiğinde sizi ortada bırakacaklar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün yapılan resmi açıklamalarda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde cuma namazı sonrası "protestoları kınama" ve "yönetime destek" yürüyüşleri yapılacağı belirtilmişti.

Gösterilerde can kaybı 17’ye yükseldi

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.