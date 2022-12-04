İran’da ahlak polisi kaldırıldı

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını duyuran Muntazeri, bir gazetecinin, “Neden ahlak polisliği kaldırıldı” sorusuna ise, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" şeklinde cevap verdi.

Muntazeri’nin, İrşad devriyelerinin kaldırıldığını söylemesine ilişkin İran’ın ilgili makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zorunlu başörtüsü uygulamasında değişiklik gündemde

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ’zorunlu başörtüsü’ protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi’nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, “Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır” dedi.

Mahsa Amini’nin gözaltına alınmasına neden olunan “ahlak polisliği” hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı “sosyal güvenlik polisliği” şeklinde adlandırarak, “Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.