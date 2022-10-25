İran’da 70 yıldır yıkanmayan adam, yıkandıktan sonra öldü

İran’da temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam yıkanmasının ardından hayatını kaybetti.

İran’ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde, temizlenirse hasta olacağına inanan ve 70 yıldır yıkanmayan “Hacı Amca” lakaplı 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Bölge halkı tarafından durumuna saygı duyulan adamın banyo yapmanın ve temiz olmanın vücudunu hasta edeceğine inandığı için sudan uzak durduğu biliniyor.

Birkaç yıl önce köyün gençleri tarafından banyo yaptırılmak istenen yaşlı adam durumu fark ettiğinde kaçmış ancak uzun çabalar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti. Ancak yaşlı adam banyo yapmasının üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından hastalanarak 94 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatı boyunca evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir barakada kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra temiz yiyecekler yemekten de uzak durduğu ve hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.