İran'da 5 büyüklüğünde deprem

TAHRAN (AA) - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 11.01'de kaydedildi.

Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Muhabir: Muhammet Kurşun