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İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 21.10.2021, 10:35
İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde yerel saatle 09.35’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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