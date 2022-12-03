İran yeni nükleer santralin inşasına başladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde "Karun" adlı yeni nükleer santralin inşasına başlandığını belirterek, "Bu nükleer santralle birlikte ülkenin elektrik üretiminde yüzde 20 oranında nükleer enerjiden yararlanacağız" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde "Karun" adlı yeni nükleer santralin temel atma töreninde konuştu. İslami, yeni nükleer santralin inşasına başladıklarını belirterek, "Bu nükleer tesis ile birlikte ülkenin elektrik üretiminde yüzde 20 oranında nükleer enerjiden yararlanacağız. Kaliteli ve ucuz enerji için yeni nükleer tesisler geliştirmeye önem veriyoruz" dedi.

"Kurum olarak nükleer tesisleri geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedefliyoruz"

Atom Enerjisi Kurumunun nükleer santrallerin geliştirilmesini hedeflediğini vurgulayan İslami, Karun nükleer tesisinin enerji üretimine katkı sağlayacağını belirterek, "Hükümet enerji üretimine ve ucuz yakıt kullanımına ağırlık veriyor. Biz de kurum olarak nükleer tesisleri geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedefliyoruz. İnşasına başladığımız Karun adlı yeni nükleer tesisin elektrik üretimine sunacağı katkı, kurumun bu zamanki 20 yıllık çalışmalarının hedefi" ifadelerini kullandı.

Huzistan eyaletinin Ahvaz kentine bağlı Darkhoveyn bölgesinde 300 megavatlık enerji üretecek kapasitede basınçlı su reaktörü (PWR) ile çalışacak olan "Karun" adlı nükleer santralin inşasının 8 yıl süreceği ifade edildi. Projenin yaklaşık 2 milyar dolara mal olması bekleniyor.