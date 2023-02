İran, Türkiye’ye 6 tonu aşkın tıbbi malzeme gönderiyor

İran’da Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, depremzedeler için hazırlanan ve içerisinde 4 ameliyat masası ve ilaçların olduğu 6 tondan fazla tıbbi teçhizatı Türkiye’ye yolluyor.

İran’ın Tebriz kentinde bulunan Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere yardım amacıyla 6 tonun üzerinde tıbbi teçhizat topladı. Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosluğunun koordinasyonu ile Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından başlatılan yardım hazırlıkları, gece geç saatlere kadar sürdü. Tebriz Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı yardım çalışmalarında depremzedeler için hazırlanan ve içerisinde 4 adet ameliyat masası ve ilaçların olduğu 6 tonu aşkın tıbbi teçhizat, Türkiye’ye ulaştırılmak üzere Tebriz kentinden başkent Tahran’a gönderildi.

"Aziz ve Müslüman Türk halkına deprem ve acı dolu ağır hadise nedeniyle başsağlığı diliyorum"

Tıbbi teçhizat ekipmanlarının toplanmasına öncülük eden Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Doktor Behmen Nahipur, Türk halkının yanında olduklarını ve depremzedeler için Tebriz’de bulunan tüm hastane ve sağlık ekiplerinin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Dr. Nahipur, "Aziz ve Müslüman Türk halkına meydana gelen deprem ve acı dolu ağır hadise nedeniyle başsağlığı diliyorum. Yaşanan bu ağır hadise sonrası İran’dan ilk yardımlar hızlı bir şekilde Türkiye’ye gönderildi. Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi olarak 7 tona yakın tıbbi teçhizat ve yardım ekipmanını Türkiye’ye göndermek için hazırladık. İran Kızılay’ı ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kısa sürede bu yardımlar dost ve kardeş Türkiye’ye gönderilecek" ifadelerini kullandı.

"Depremzedeleri tedavi etmek için eyaletimizdeki tüm hastaneler hazırdır"

Dr. Nahipur, Türkiye’deki yaralı depremzedeleri Tebriz’de tedavi etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu yardımların biraz olsun Türk halkının acılarını dindirmesini ve yaralara merhem olmasını umuyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer doktor, hemşire veya tıbbi yardım ihtiyacı olursa biz Tebriz Tıp Üniversitesi olarak bunları karşılamaya hazırız. Aynı şekilde depremzedeleri tedavi etmek için eyaletimizdeki tüm hastaneler hazırdır" dedi.

"Dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemedi"

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesinin yerleşkesinde hazırlanan tıbbi teçhizat yardımlarının koordinasyonu için bulunan Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner ise, Hoy depremi nedeniyle İran’ın kendi yaralarını sarmaya devam ederken Türkiye’ye yardım göndermesini anlamlı bulduklarını ve İran’a teşekkür ettiklerini söyledi. Başkonsolos Taner, "Diğer temsilciliklerimizde olduğu üzere yurt dışı temsilciliklerimiz şu anda yardımların koordinasyonundan sorumlu. Görev bölgemizde Tebriz’deki yardımların koordinasyonunu yapıyoruz. Depremin ilk anlarından bu yana görev bölgemizde dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemediler. Bizimle temasa geçtiler. Bugün itibarıyla topladığımız yardımlar, başkonsolosluğumuzda topladığımız ayni yardımlar bin kilogramı geçti. Bugün de onların AFAD’a teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı" diye konuştu.

"Yaklaşık 17 palet, her biri 400 kilogram ağırlığında toplam 6 tonluk bir tıbbi yardım var"

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesinin hazırladığı yardımların kısa sürede Türkiye’ye ulaştırılacağını söyleyen Taner, "Bugün burada Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesinin kendilerine ilettiğimiz öncelikli ilaçlar listesi çerçevesinde bağışlamış oldukları ilaçları bugün teslim alıyoruz. Yaklaşık 17 palet, her biri 400 kilogram ağırlığında toplam 6 tonluk bir tıbbi yardım var burada. 4 tane de ameliyat masası bağışladılar. Her zaman kendilerinin yardımlarını takdir ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar en kısa sürede Türkiye’ye ulaştırılacaktır. Bunun yanı sıra Tahran’dan ve Tebriz’den yardımlar devam etmekte. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiyeli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım edebilmekten dolayı mutluyuz"

Türkiye’ye gönderilmek üzere başlatılan yardım çalışmalarına katılan İran Kızılayı çalışanı Ahmet Munzeteri ise, Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı üzgün olduklarını, ancak kardeş Türk milletine yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Munzeteri, "Türk milletine başsağlığı diliyorum ve depremde yakınlarını kaybeden ailelere Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiyeli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım edebilmekten dolayı mutluyuz. Onların bir nebze de olsa acılarını azaltabiliriz. Elimizden gelen şimdilik bu kadar ama her zaman her türlü yardıma Türkiye için hazırız. Her daim sizin hizmetinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

İranlı arama-kurtarma ekibi Gaziantep ve Adıyaman’da çalışmalara devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İran şu ana kadar Türkiye’ye bin çadır, arama-kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 200 kişinin üzerinde 60 ekip ile 34 ton sağlık ve insani yardım malzemesi gönderdi. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ve Arama Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi ise yardım uçaklarıyla Türkiye’ye giderek deprem bölgesinde İran ordusu tarafından kurulan sahra hastaneleri ve yardım çalışmalarını denetledi. Ayrıca İranlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ve Adıyaman’da çalışmalarına devam ediyor.