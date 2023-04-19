İran, ikinci el otomobil ithalatı yapmaya hazırlanıyor

İran’da, mevcut otomobil talebinin karşılanamaması nedeniyle ikinci el otomobil ithalatına ilişkin sunulan acil yasa tasarısı onaylandı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, hükümetin hazırlayıp sunduğu ikinci el otomobil ithalatına ilişkin acil yasa tasarının onaylandığını açıkladı. Emin, ülkede otomobil piyasasında sorunlar yaşandığı aktararak, “Geçen yıl ve bu yıl üretim açısından iyi bir seyir izlenmesine rağmen halkın enflasyona karşı varlıklarını korumak için otomobil satın almasına, spekülatif suni talep açıkları da eklenince otomobil sektöründeki aşırı talep nedeniyle kafa karışıklığı yaşandı” dedi.

İthalata öncelik vermenin, otomobil pazarındaki baskıyı hafifletmenin en hızlı yolu olduğunu belirten Emin, "Hükümet bunu yapmak için, ilk meclis oturumunun gündemine alınacak olan ikinci el otomobil ithalatına ilişkin acil bir yasa tasarısını onayladı. Meclisin de bunu hızlı bir şekilde onaylayacağını umuyorum. Arz talep uyumsuzluğu giderilene kadar Merkez Bankası’nın yönlendirmesiyle otomobil ithalatına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran’da otomobil ithalatı katı kurallara ve yüksek ücretlere tabi tutulurken, "İran Khodro" ve "Saipa" gibi yerli otomobil üreticileri teşvik ediliyor. ABD, 2018’den bu yana yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülkedeki en önemli sektörlerden biri olan İran otomobil sanayisine tek taraflı yaptırımlar uyguluyor. ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle, başta Fransız otomobil üreticileri Peugeot, Citroen olmak üzere yabancı şirketler İran’daki faaliyetlerini durdurmuştu.