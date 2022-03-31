İran halkı ülkedeki hayat pahalılığından şikayetçi

İran’da hayat pahalılığından şikayet eden halk, bu durumun sona ermesini, nükleer müzakerelerin başarılı olmasını ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken, ABD’nin ekonomik yaptırımlarından ağır etkilenen İran halkı ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığından şikayetçi olduğunu ifade etti. ABD yaptırımları ile birlikte enflasyonun yüzde 50’li seviyeleri gördüğü İran’da bazı gıda ürünlerinde enflasyonun yüzde 100’e ulaşması hayat pahalılığına neden oldu. Hicri Şemsi takviminin kullanıldığı İran’da nevruz ile birlikte yeni yıla giren halk, ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, nükleer müzakerelerin başarılı olmasını ve hayat pahalılığının sona ermesini istiyor.

“Anlaşma sağlanırsa ekonomide düzelme olur”

Tahran büyük pazarına ailesi ile birlikte gelen İrfan Ahmedi, ülkede alım gücünün azaldığını belirterek, "Pazardaki ekonomik durum halkın alım gücüne bağlı. Eğer cebinde paran varsa alışveriş yapabiliyorsun, yoksa sadece bakmakla yetiniyoruz. Ekonomik yaptırımlar ve hayat pahalılığı çok kötü" dedi.

Nükleer anlaşmanın yeniden imzalanmasından umutlu olan İranlı üniversite öğrencisi Ahmed Celili, "Halk geçim sorunu yaşıyor. Yaptırımlar bizi çok kötü etkiledi. Ama yakın zamanda nükleer anlaşmanın yeniden imzalanacağını düşünüyorum. Anlaşma sağlanırsa ekonomide düzelme olur. Yaptırımlar kalkar ve petrolümüzü satabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tahran büyük pazarı ve metrolarda seyyar satıcılık yapan Ali Rıza Kaffari, satış yapamadığını belirterek, "Satışlarımız çok azaldı. Artık kimse bir şey almıyor. Her şeyin pahalılaştığını söylüyorlar. Metro yetkilileri satış yapmamamız için artık bizi metrolara dahi almıyorlar" şeklinde konuştu.

Tahran’da giyim mağazası sahibi olan Mina Direkşand ise geçen yıllara göre ülkede alım gücünün

azaldığından şikayet ederek, "Bu yıl satışlarımız geçen yıla göre daha da azaldı. Mağazamıza gelen müşteriler alım güçleri olmadığı için sadece kıyafetlere bakmakla yetindiler. Umut ediyorum bu hayat pahalılığı bir an önce son bulur" şeklinde konuştu.

Nesim Hacızade, "Bugün, birkaç ufak parça dışında pazardan bir şey alamadım. Çünkü fiyatlar çok pahalıydı ve ürünlerin kalitesi azalmıştı. Bu, pazar için iyi bir durum değil. Halkın her geçen gün alım gücünün yükselmesini ve fiyatların düşmesini umut ediyorum" dedi.