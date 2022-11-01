İran, Ermenistan’ı Basra Körfezi’ne bağlayacak transit koridoru kurmaya hazır

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Ermenistan ile Basra Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

İran, Ermenistan ile Basra Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturmayı planlıyor. İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, İran’ın başkenti Tahran’da Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü. Kasımi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ermenistanlı mevkidaşı ile İranlı şirketlerin Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapacakları yatırımları ve iki ülke arasındaki ticari iş birliğini görüştüklerini söyledi. Kasımi, İranlı şirketlerin Ermenistan’da yol, köprü, tünel ve konut inşası için hazır olduklarını belirterek, “İran konut ve inşaat yapımında önemli bir tecrübe sahip. Ülkede başlattığımız ‘Ulusal Konut Projesi’ kapsamında İranlı şirketlerin Ermenistan’da aktif olmalarına karar verildi” dedi.

Ermenistan’ı güneye bağlayacak olan “Kuzey-Güney” koridoruna ilişkin bilgi veren Kasımi, Ermenistan ile Basra Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturmaya hazır olduklarını söyleyerek, “İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Nurduz bölgesinden Ermenistan’ı Basra Körfezi’ne bağlayacak yeni bir transit geçiş koridoru oluşturmaya hazırız” ifadelerini kullandı.