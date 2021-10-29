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İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım”
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, “Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım” ifadesini kullandı.
Genel 29.10.2021, 13:05
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, “Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım” ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı kutlama mektubunda, “Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım” ifadesini kullandı.
Reisi mektubunda, “Umut ediyorum karşılıklı saygı çerçevesinde derin tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişki, bölgede barış ve güveni sağlar” dedi.