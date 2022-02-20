banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İsrail, 1 Mart’ta sınırlarını aşısız turistlere açıyor
İsrail, 1 Mart’ta sınırlarını aşısız turistlere açıyor
Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi
Pekin Kış Olimpiyatları sona erdi
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti

İran, Basra Körfezi’ndeki tartışmalı adaya uçuşları başlatma kararı aldı

İran, Basra Körfezi’nde yer alan ve stratejik öneme sahip Büyük Tunb Adası’na başkent Tahran’dan ilk resmi uçuşları başlatma kararı aldı. İlk resmi uçuş ise başkent Tahran’da bulunan Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı’ndan Büyük Tunb Adası’nda yer alan İmam Ali Havaalanı’na gerçekleşti.

Genel 20.02.2022, 17:59
İran, Basra Körfezi’ndeki tartışmalı adaya uçuşları başlatma kararı aldı

İran, Basra Körfezi’nde yer alan ve stratejik öneme sahip Büyük Tunb Adası’na başkent Tahran’dan ilk resmi uçuşları başlatma kararı aldı. İlk resmi uçuş ise başkent Tahran’da bulunan Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı’ndan Büyük Tunb Adası’nda yer alan İmam Ali Havaalanı’na gerçekleşti.

İran, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile tartışmalı adalardan olan Büyük Tunb Adası’na başkent Tahran’dan ilk resmi uçuşları başlatma kararı aldı. Basra Körfezi’nde yer alan ve stratejik öneme sahip olan adaya, ülkenin farklı şehirlerden uçuşlar yapılabilecek. Büyük Tunb Adası’nda yer alan İmam Ali Havaalanı’nda Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Genel Komutanı Ali Rıza Tangseri ve diğer askeri yetkililerin katıldığı törenle, Büyük Tunb Adası İran Sivil Havacılık kurumu uçuş sistemine entegre edildi. İlk resmi uçuş ise başkent Tahran’da bulunan Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı’ndan Büyük Tunb Adası’nda yer alan İmam Ali Havaalanına gerçekleşti.

İmam Ali Havaalanı’nda yapılan törende konuşan Tangseri, İran Sivil Havacılık Kurumu ile Çevre Yol ve Şehircilik Bakanlığına çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Adanın sivil kullanımına açılması ancak adadan onların varlık göstermesi ile mümkün olabilir. Düzenli olarak Büyük Tunb Adası’na seferleri yapılmasına önem veriyoruz. Bu ülkemiz için önemli ve büyük bir adım" dedi. Tangseri, "Uçuşların başlaması ile birlikte adanın ekonomik gelişimi hızlanacak ve Körfez’de alınan güvenlik önlemlerinin de artırılmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İran ile BAE arasında Körfez’de 3 ada tartışması

Basra Körfezi’nde yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları İran ile BAE arasında hala tartışmalı bir konu olarak yer alıyor. BAE’nin İngiltere’den bağımsız olduğu 1971 yılında söz konusu adaları fiilen işgal eden ve adalar üzerindeki hakimiyetinin tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903’te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971’de iade edildiğini, dolayısıyla "1971’de henüz kurulmamış olan BAE’nin, egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ve İran arasında hala çözüme kavuşturulamamış bir konu olan, Hürmüz Boğazı’na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle önemi artan adalar hakkında daha önce Tahran yönetimi, "bazı yanlış anlamaların giderilmesi" gerekçesiyle bu ülkeye müzakere çağrısı yapmıştı.

BAE, adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor. Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, 1971 yılından bu yana İran’ın hakimiyetinde bulunuyor.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Beşiktaş 26 41
6. Fenerbahçe 25 40
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 44
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 24
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Barcelona 24 40
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 31
13. Espanyol 25 29
14. Elche 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14