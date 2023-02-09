Irak’tan hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye’ye insani yardım

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye ile Suriye’yi vuran depremler sonrasında her iki ülkeye yardım ulaştırmak için oluşturduğu hava köprüsünün çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak halkının ve hükümetinin Suriye ve Türk halklarıyla dayanışmasının teyidi ve felaketin etkilerinin hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan hava köprüsünün devam ettiği ifade edildi. Hava köprüsü üzerinden depremden etkilenen her iki ülkeye yardım malzemeleri, acil ihtiyaçlar ve sivil savunma ekipleri gönderildiği belirtildi.