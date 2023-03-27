Irak’ta şiddetli yağışlar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle resmi tatil ilan edilirken, Irak Sağlık Bakanlığı seferberlik ilan etti.

Irak’ta dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatı üzerine bugün resmi tatil ilan edildi. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık ve hizmet kurumları dışında bugünün ülke genelinde resmi tatil ilan edildiği duyuruldu. Sağlık Bakanı Salih Mehdi el-Hesnavi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açabileceği su baskınları nedeniyle tüm kurumlarda seferberlik ilan edildiği bildirildi.

Irak’ta etkili olan şiddetli yağışlar bazı illerde sele yol açarken, Irak Çiftçiler Birliği ülkenin güneyinde etkili olan dolu yağışının 30 dönümden fazla tarım alanına zarar verdiğini belirtti. Hasarın maliyetinin 2 milyar Irak dinarından (1 milyon 400 bin dolar civarında) fazla olduğu tahmin ediliyor.