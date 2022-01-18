Irak’ta okullara kar tatili

Irak’ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle Süleymaniye, Anabar ve Babil vilayetinde okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Irak’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Süleymaniye, Anbar ve Babil vilayetinde okullar 2 gün boyunca tatil edildi. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, en düşük hava sıcaklığının eksi 17 ile Süleymaniye iline bağlı Pencevin ilçesinde kaybedildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede kar yağışına karşı uyarıda bulunarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca şiddetli kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle bölgede birçok hayvanın da telef olduğu aktarıldı.