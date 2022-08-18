Iraklılar’ın Türkiye ilgisi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil şehrinde üçüncüsü düzenlenen ve dün IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de katılımıyla başlayan Erbil Uluslararası Yatırım ve Gayrimenkul Fuarına 12 ülkeden 180 uluslararası ve yerel şirket katılıyor. Üç gün sürecek fuarda 25 Türk firması da yerini aldı.

"Bu sene pandemiye rağmen daha fazla katılımcı bekliyoruz"

Fuar Planlama ve Operasyon Müdürü Arzu Ökmen yaptığı açıklamada, fuara katılımın yoğun olduğunu dile getirdi. Ökmen, "Geçen senelerde yaklaşık 19 bin ziyaretçinin katılmış olduğu bu fuarımızda bu sene pandemiye rağmen daha fazla katılımcı bekliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi ikinci gün olmasına rağmen katılım oranının ne kadar yüksek olduğunu siz de gözlemliyorsunuzdur" diye konuştu. Fuarın gayrimenkul anlamında yeni bir soluk getireceğini belirten Ökmen, "Biliyorsunuz Türkiye’de de Irak vatandaşlarının fazlaca Türkiye’ye rağbet gösterdiği bir dönemdeyiz. Vatandaşlık haklarının 400 bin dolara çıktığı şu günlerde buna rağmen insanlar çokça rağbet ediyorlar Türkiye’ye. Şu anda İran’dan sonra Irak’tan gelen vatandaşlarımızın sayısının en yüksek oran olduğunu söyleyebiliriz, Türkiye’de hem vatandaşlık hem gayrimenkul almak anlamında" ifadelerini kullandı.

Yatırım ve inşaat şirketi temsilcisi Ahmet Öz de fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erbil’deki emlak yatırım fuarındayız. Çok güzel geçiyor. Hareketli geçiyor. Daha fazla hareketleneceğine eminiz" dedi.