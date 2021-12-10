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Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor
Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor
Genel 10.12.2021, 09:24
Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor
HAKKARİ - (İHA) Irak’ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan askerler Hakkari Dağ Komando Tugayı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.