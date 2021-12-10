Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

HAKKARİ - (İHA) Irak’ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan askerler Hakkari Dağ Komando Tugayı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.