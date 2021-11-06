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Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genel 06.11.2021, 12:17
ANKARA(AA)- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.