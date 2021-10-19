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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genel 19.10.2021, 13:12
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#türkiye
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