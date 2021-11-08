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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genel 08.11.2021, 16:16
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Merve Yıldızalp