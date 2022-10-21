Irak’a ait tarihi eserler iade edildi

Irak’a ait olduğu ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarıldığı belirlenen tarihi sikkelerle bir adet taş İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törenle Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Khalel Ibrahim Mahmood’a teslim edildi.

İstanbul’da 2 kişi üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 5 adet altın sikke ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda sikkelerin, Irak’a ait eski eser oldukları ve yasal olmayan yollarla ülke dışına çıkarıldıkları tespit edildi. Ayrıca bir müzayededen kökeni bilinmeden satın alınan bir taş eserin de ve yine Irak’a ait bir eski eser olduğu belirlendi. Bu eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Gökhan Yazgı tarafından Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Khalel İbrahim Mahmood’a teslim edildi.

"2002 yılından beri ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık ediyoruz"

Türkiye’de başka ülkelerden yasadışı olarak kaçırılan varlıkların ülkelerine dönmesi için çalışmalar yapıldığını söyleyen Kültürel Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, "Hangi çağa ait olursa olsun Kültür Varlıkları ait olduğu topraklara dönmesi çok önemlidir. Türkiye olarak yasa dışı olarak çıkarılan varlıklar hakkında çalışmalara başladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasadışı olarak kaçırılan varlıkların kendi ülkelerine dönmesi için uğraşıyoruz. Suç unsuru haline gelen eserler için köken ülkesinden talep beklemeden iade ediyoruz. Bu kapsamda 2002 yılından beri ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Irak, Çin, Kazakistan, Mısır gibi ülkelere eserlerinin iadelerini gerçekleştirdik. Gururla söylemek isterim ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi UNESCO 1970 Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde doğal yükümlülüklerimizi büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.

‘5 sikke savcılık soruşturmasında ele geçirildi’

Yazgı, “Irak makamlarına iade edeceğimiz 5 altın sikke İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarının incelenmesinde Abbasi ve Fatımi dönemlerine ait olduğu tespit edilmiştir. Sikkelerin yapılan savcılık soruşturmasında eserlerin Irak’tan çıkarıldığını ulaşılmıştır. Irak’a iade edilecek diğer eser koleksiyoncu tarafından yurtdışında bir müzayededen yasadışı olduğu bilinmeden satın alınmış taş eserden koparılmış küçük bir parçadır. İstanbul Arkeoloji müzeleri uzmanlarınca eserin üzerindeki Sümerce yazılardan Irak’a ait olduğu tespit edilmiştir. Koleksiyoncu eserin kökeni hakkında bilgilendirilmiş kendisi iyi niyet göstererek eser üzerindeki haklarından feragat etmiş ve eseri Irak’a geri iade etmek için bağışlamıştır. Sikkelerin yakalanmasını sağlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Eserlerin Irak kökenli olduğunu tespit eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz birlikte daha güçlüyüz” şeklinde konuştu.