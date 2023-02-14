Irak Türkiye’ye 2 yardım uçağı daha gönderecek

Irak’ın bugün Türkiye’deki depremzedeler için 2 uçak yardım göndereceği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan açıklamada yatak, çadır ve ısınma malzemelerinden oluşan 2 uçak dolusu yardımın bugün Gaziantep’teki depremzedelere ulaştırmak için üzere Türkiye’ye hareket edeceği belirtildi. Sahhaf, yardım taşıyan uçakların gönüllü olarak dönmek isteyen Iraklı vatandaşların tahliyesi için de kullanılacağını söyledi.

Depremde 11 Iraklı hayatını kaybetti

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Irak vatandaşı sayısının 11’e yükseldiğini aktardı. Hayatını kaybedenler arasında Hatay’daki 3 kişilik Türkmen kökenli Iraklı bir ailenin de olduğu belirtildi.

Irak basınında yer alan haberde, Hatay’da ikamet eden Abdülkerim Abdullah eşi Hatice ve oğulları Saddullah’ın cesetleri depremin 6. günüde enkaz altından çıkarıldı. Hayatını kaybeden Türkmen aile Hatay’da toprağa verilirken, Kerkük’teki aileleri tarafından gıyabi taziye merasimi düzenlendi.

Iraklı ekip 2 kişiyi kurtardı

Türkiye’deki felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten Iraklı arama kurtarma ekiplerinin Hatay’da 2 kişiyi enkaz altından sağlıklı çıkardıkları bildirildi. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hatay’daki artçı saldırı sebebi ile bir binanın asansöründe mahsur kalan 2 kişinin Iraklı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.