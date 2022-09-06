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Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin cenazesi memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Genel 06.09.2022, 13:06
Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin cenazesi memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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