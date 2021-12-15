Irak Başbakanı el-Kazımi’ye suikast girişiminden gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimine ilişkin açılan soruşturmada gözaltına alınan Patlayıcı Maddeler ile Mücadele Müdürü serbest bırakıldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye 7 Kasım’da Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile suikast saldırısına maruz kalmıştı. Mustafa el-Kazımi düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Irak basını, saldırının ardından gözaltına alınan Patlayıcı Maddeler ile Mücadele Müdürü Tümgeneral Sabah el-Şelebi ve Cinayet Delili Subayı ve diğer kişilerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Tümgeneral Sabah el-Şelebi, el-Kazımi’ye yönelik saldırıda infilak etmeyen bombayı patlatarak, delilleri karartmakla suçlanarak 24 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

Kazımi’ye yönelik suikast girişiminde 3 SİHA düşürülmüş ancak 1 tanesi el-Kazımi’nin evine isabet etmişti.