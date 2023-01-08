‘IQ Money’ masa tenisi desteği ile çocukları sporla buluşturuyor

Türkiye’de, Azerbaycan’da, Amerika’da ve Libya’da faaliyet gösteren bir IQ Money, toplam 10 okula masa tenisi desteğinde bulundu.

Elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi olan IQ Money, Masa Tenisi Federasyonu işbirliği ile dezavantajlı toplam 10 okula masa tenisi desteğinde bulundu. Çocukları spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla imzalanan üçlü protokol çerçevesinde ülkenin çeşitli illerinde gençlerin daha fazla spor imkanlarına kavuşabilmesi için masa tenisi masası ve ekipmanları dağıtımı yapılacak. Bu protokol ile birlikte IQ Money firması, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun ana sponsorlarından biri haline geldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun sosyal sorumluluk projeleri var. Bu projelerden bir tanesi de özellikle dokunulması gereken gençlerin bulunduğu illerde malzeme yardımı, yani masa tenisini bir araç olarak kullanıp, bu çocukları spor salonlarına çekerek masa tenisi ile eğitmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla biz bu projenin bir ayağını da IQ Money şirketi ile beraber yapıyoruz. Çocukları topluma kazandırıp geleceklerini kazandırmak için çok anlamlı bir proje. Bu işe ön ayak olan herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Amacımız, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ana sponsorlarından biri olmak”

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’yla yapmış olduğumuz bu ortaklıktan gurur duyuyoruz. Amacımız, dezavantajlı bölgelerde özellikle çocukları kötülüklerden, terörden, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlıklardan uzaklaştıracak bir alana sevk edebilmek. Amacımız, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun ana sponsorlarından biri olmak. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Hem sporla rehabilite edeceğiz hem de spor yapma imkanı sağlamış olacağız“

Girişimci İş İnsanları ve Profesyonel Yöneticiler Platformu Başkanı Mustafa Kazım Alpay, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve IQ Money arasında imzalanan bu iş birliği protokolünün anlamı çok önemli. Doğu’da özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da çocuklarımız spor imkanlarına ulaşmakta oldukça güçlük çekiyorlar. Gençlerimize imkan sağlandığında masa tenisi şampiyonları bile çıkartabileceğimiz çok önemli bir alan. Böyle hayırlı bir hizmete vesile olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu proje çerçevesinde en az 10 ilimizde çocuklarımızı masa tenisi ile buluşturup onları hem sporla rehabilite edeceğiz hem de onlara daha fazla spor yapma imkanı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.