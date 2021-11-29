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İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor

Ankara’da İPEKİŞ Mensucat Türk A.Ş. çalışanları, mensubu oldukları TEKSİF sendikasından başka bir sendikaya geçtikleri için işverenleri tarafından performans düşüklüğü iddiası ile çıkarıldıklarını öne sürerek, işlerini geri almak üzere eylem yaptı.

Genel 29.11.2021, 23:21
İPEKİŞ çalışanları sendika değiştirdikleri için çıkarıldıkları işlerini geri istiyor

Ankara’da İPEKİŞ Mensucat Türk A.Ş. çalışanları, mensubu oldukları TEKSİF sendikasından başka bir sendikaya geçtikleri için işverenleri tarafından performans düşüklüğü iddiası ile çıkarıldıklarını öne sürerek, işlerini geri almak üzere eylem yaptı.

Bursa’da faaliyet gösteren İpekiş Mencusat Türk A.Ş’de çalışan işçiler, Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası’ndan (TEKSİF) Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası’na (Öz İplik İş) geçiş yaptı. Bunun üzerine sendika değiştiren Azime Koç, Arif Şengen, Selami Ayhan, Mustafa Kılbacak, Tuncay Oğuz, Barış Değirmencioğlu, Umut Yıldırım, Ergün Dikler, Fikret Akgün, Battal Gündoğdu, Tarman Group’un sahip olduğu İpekiş firması tarafından performans düşüklüğü iddiasıyla işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Daha sonra söz konusu 10 çalışan adına çalışanlardan oluşan bir grup, Ankara’da Tarman Group’un sahip olduğu Atakule’nin önüne gelerek, pankartlı eylem yaptı. İzinsiz eylemde Atakule güvenlik görevlileri ile eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kamuya ait alanda devam eden eylemde işten çıkarılan çalışanlar, yaptıkları basın açıklamasında şu iddiaları öne sürdü:

“Bizler buraya Bursa’dan geldik. Bizler İPEKİŞ’te sendika değiştirmek istediğimiz için işten atılan işçileriz. İPEKİŞ fabrikasında işveren ve teksif iş birliği yapmıştır. Yapılan sözleşmelerde, “emeğimiz korunmuyor” dediğimiz için işten atıldık. Yaklaşık 60 yıldır, fabrikada örgütlü olan sendika bizlerin iradesini hiç tanımadı. İPEKİŞ yönetimi ile İPEKİŞ isçilerinin üzerinde baskı tehdit ve mobing uyguladı. Buradan Tarman Ailesine sesleniyoruz: Biz işimizin başına dönmek istiyoruz. Sendikamızı kendimiz seçelim istiyoruz. Buradan bizleri mağdur eden sendikaya sesleniyoruz: Sizler işçilerin yanında yer almadınız. Taleplerimizi dinlemediniz. İşçiler sendikadan istifa ederken, sebebini sormadınız. Diyalog kanallarını kapattınız. Bununla da yetinmeyerek işçilerin işten atılmasına göz yumdunuz. İşten atılan işçilere destek olmanız gerekirken, fabrika önünde bekleyen işçileri yuhalayıp karşısında durdunuz. Biz, sizlerin talimatıyla işimizden olduk. Gerekçesi ise "performans düşüklüğü" oldu. Şimdi soruyoruz sizlere: “16 yıldır bu fabrikada çalışan ve şu an işten atıldığı için evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. 16 yıldır performans düşüklüğü yoktu da Teksif’den istifa ederek Öz İplik İş Sendikasına üye olduk diye mi performans düşüklüğü oldu? Buradan Öz İplik İş Sendikasına sesleniyoruz: Yıllarca hakkımız savunulmadı, kapınızı çaldık. Sendikanıza üye olduk. Şimdiye kadar verdiğiniz tüm destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Eylemciler, Atakule önünde üzerinde “Tarman ailesi duyun sesimizi, işimize dönmek istiyoruz” yazılı pankart açtı. Atakule güvenlik görevlilerinin polisi çağırması üzerine işten çıkarılan çalışanlar olaysız bir şekilde eylemi bitirdi.

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