Invamed RD Global Başkanı Raşit Dinç’ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İnvamet RD Global Başkanı Raşit Dinç, “Türk Ulusunun geleceğine yön verdiği, egemenliğinin millet iradesine bırakıldığı ve vatanımızın tam bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bir gündür” dedi.

Başkan Raşit Dinç, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu onurlu günü bir bayram olarak yalnızca Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan ederek Türk Milleti’nin geleceğinin bugünün çocuklarının omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Küçük Hanımlar, Küçük Beyler, sizler bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve milli egemenliğimizin teminatısınız. Bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizin bize emaneti olan bu cennet vatanın gelecek sahipleri sizlersiniz. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, her birinizin milli ve manevi değerlerini gönülden seven, bu kültürel değerlere sahip çıkan ve kendine güvenen bireyler olduğunuzu biliyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazilerimizi ve Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, bugüne değer katan geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”